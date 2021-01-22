Партия Меркель избрала нового руководителя [ Редактировать ]
Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя. Партию возглавил премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.
Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.
На прошлой неделе ХДС провела онлайн-голосование своих делегатов, но в дополнение состоялось голосование по почте. Итоги второго голосования были подведены сегодня.
По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов. На должность главы ХДС также претендовали лидер фракции консерваторов Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.
Ранее сообщалось, что Германия поможет России в регистрации вакцины от коронавируса.
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