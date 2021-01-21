Германия поможет России в регистрации вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель предложила России помощь при регистрации вакцины Sputnik V на территории Евросоюза. Подготовкой документации может заниматься институт Пауля Эрлиха.
Вопрос о регистрации препарат был поставлен Меркель во время пресс-конференции, он заключался в том, поддерживает ли она появление российской вакцины Sputnik V на европейском рынке и совместное ее производство.
Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка уже подана EMA (европейский регулятор, - ред.). И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве.
Отмечается, что поддержка немецкого регулятора была предложена российскому президенту Владимиру Путину во время личного разговора.
Ранее мы писали, что Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
Кроме того, Венгрия отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19. Страна будет закупать вакцину от COVID-19 по программе закупок Европейского союза или у Китая.
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