Вопрос о регистрации препарат был поставлен Меркель во время пресс-конференции/ фото: Rg.ru

Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель предложила России помощь при регистрации вакцины Sputnik V на территории Евросоюза. Подготовкой документации может заниматься институт Пауля Эрлиха.

Вопрос о регистрации препарат был поставлен Меркель во время пресс-конференции, он заключался в том, поддерживает ли она появление российской вакцины Sputnik V на европейском рынке и совместное ее производство.

Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка уже подана EMA (европейский регулятор, - ред.). И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве.

Отмечается, что поддержка немецкого регулятора была предложена российскому президенту Владимиру Путину во время личного разговора.

Ранее мы писали, что Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Кроме того, Венгрия отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19. Страна будет закупать вакцину от COVID-19 по программе закупок Европейского союза или у Китая.

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