В среду, 20 января, стало известно, что умер известный украинский дизайнер одежды Сергей Ермаков. Ему было 48 лет. Трагичную новость сообщила певица и телеведущая Анжелика Рудницкая на личной странице в Facebook.

В своем посте она восхитилась талантом кутюрье и заявила, что Украина потеряла еще одно дарование.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить... Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствителен. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память, Сергей", - написала Рудницкая.

Как ранее сообщалось, известная украинская певица победила рак. Артистка отметила, что продолжает посещать онкологический центр, дабы контролировать состояние здоровья.

Напомним, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус.

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