Личный врач Диего Марадоны - Леопольдо Луке, которого ранее обвинили в умышленном убийстве футболиста, якобы пошел на фальсификацию ради доступа к медицинским картам пациента. Предварительные результаты расследования смерти Диего Марадоны, показали, что врач подделал подпись бывшего футболиста на ключевых медицинских документах. Об этом свидетельствуют данные испанского издания Marca.

Стоит отметить, что анализы экспертного заключения были получены прокуратурой Сан-Исидро, которая сейчас расследует возможность противоправных действий, приведших к смерти футболиста.

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Важно, что по выводам экспертов, на основе которых были сделаны выводы о подделке подписи, утверждают, что "три листа документов были найдены скрепленные вместе" и на них была подпись.

Три листа были найдены скрепленные вместе. Это было что-то очень очевидное и очень неуклюжее

Как утверждает сам Леопольдо Луке, что все обвинения в его сторону абсолютно нелепы и необоснованны и сделаны только на основе того, что он якобы "был единственным, кто мог заходить к нему в комнату" и родственники погибшего его якобы ревновали.

Меня начали подозревать лишь потому, что знали, что я единственный человек, который мог с ним общаться. Я был единственным, кто мог заходить к нему в комнату. Через меня Диего держал связь с остальными людьми. Из-за этого меня игнорировали на собраниях, они ревновали меня к Диего

Как ранее сообщалось, бывший личный врач легендарного футболиста Диего Марадоны Альфредо Каэ высказал абсолютно шокирующее мнение по поводу смерти звезды. Он заявил, что это было самоубийство, потому что Марадона якобы устал от всего и не хотел жить.

Напомним, легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября . Марадону похоронили рядом с матерью. На церемонию прощания с ним в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды футбола. Однако тот отрицает причастность к смерти футболиста.

Читайте также, аргентинский суд постановил сохранить тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны на случай, если его ДНК потребуется для установления отцовства. А ранее стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

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