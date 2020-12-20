Бывший личный врач легендарного футболиста Диего Марадоны Альфредо Каэ высказал абсолютно шокирующее мнение по поводу смерти звезды. Он заявил, что это было самоубийство, потому что Марадона якобы устал от всего и не хотел жить. Интервью с заявлениями врача было опубликовано в Confrontados El Nueve.

Как утвержает врач, в последний раз он видел Диего живым в клинике Olivos, где футболист был почти под наркозом и спал, он так и не смог поговорить ни с ним.

В последний раз я видел Диего живым в клинике Olivos. Он был почти под наркозом и спал, и я не мог поговорить ни с ним, ни с психиатром, ни с психологом. Тогда двери были закрыты. В первый раз, когда я видел его, он крепко спал. А во второй раз, когда я пошел к нему, самоубийство уже произошло.

Врач добавил, что действительно смерть Марадоны считает самоубийсвом, для которого был рад причин.

Я говорю о самоубийстве, потому что Диего устал. Все эти события были результатом самоубийства. Одна из женщин, близкая к нему, сказала мне: он не хочет больше жить, он устал от жизни, он все сделал.

Напомним, легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября из-за сердечной недостаточности. Марадону похоронили рядом с матерью. На церемонию прощания с ним в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды футбола. Однако тот отрицает причастность к смерти футболиста.

Читайте также, аргентинский суд постановил сохранить тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны на случай, если его ДНК потребуется для установления отцовства. А ранее стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.