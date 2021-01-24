В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Важно, что больше больше всего новых случаев выявили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240), а также Днепропетровской (236) области.

Также были проведены 23 081 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 17 600, методом ИФА - 5 481.

Важно, что с начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 191 тысяч 812 человек, скончались - 21 861, выздоровели - 947 514.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 240 случаев;

Винницкая область - 122 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 236 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 188 случаев;

Запорожская область - 198 случаев;

Ивано-Франковская область - 292 случая;

Киевская область - 242 случая;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 79 случаев;

Львовская область - 320 случаев;

Николаевская область - 199 случаев;

Одесская область - 89 случаев;

Полтавская область - 141 случай;

Ровенская область - 96 случаев;

Сумская область - 118 случаев;

Тернопольская область - 119 случаев;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 104 случая;

Хмельницкая область - 203 случая;

Черкасская область - 78 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как ранее сообщалось, 25 января в Украине заканчивается локдаун. Страна возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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