Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Важно, что больше больше всего новых случаев выявили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240), а также Днепропетровской (236) области.
Также были проведены 23 081 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 17 600, методом ИФА - 5 481.
Важно, что с начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 191 тысяч 812 человек, скончались - 21 861, выздоровели - 947 514.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 240 случаев;
- Винницкая область - 122 случая;
- Волынская область - 73 случая;
- Днепропетровская область - 236 случаев;
- Донецкая область - 110 случаев;
- Житомирская область - 164 случая;
- Закарпатская область - 188 случаев;
- Запорожская область - 198 случаев;
- Ивано-Франковская область - 292 случая;
- Киевская область - 242 случая;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 79 случаев;
- Львовская область - 320 случаев;
- Николаевская область - 199 случаев;
- Одесская область - 89 случаев;
- Полтавская область - 141 случай;
- Ровенская область - 96 случаев;
- Сумская область - 118 случаев;
- Тернопольская область - 119 случаев;
- Харьковская область - 118 случаев;
- Херсонская область - 104 случая;
- Хмельницкая область - 203 случая;
- Черкасская область - 78 случаев;
- Черновицкая область - 186 случаев;
- Черниговская область - 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщалось, 25 января в Украине заканчивается локдаун. Страна возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Было делано 23 410 ПЦР-тестов и 20 183 ИФА-тестов
Последние сведения о заболевших коронавирусной болезнью в Украине
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині
За минулу добу зафіксували 195 летальних випадків, ушпиталили понад дві з половиною тисячі людей
За сутки на территории Украины зафиксировали 6 409 новых случаев коронавирусной инфекции