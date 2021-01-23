"Вирус не исчез": Шмыгаль сделал новое заявление о карантине [ Редактировать ]
С понедельника, 25 января, в Украине заканчивается локдаун. Страна возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам премьера в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19, в первую очередь снизилось количество занятых койко-мест до 30%.
"При этом Правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с кислородом: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – говорится в сообщении.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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