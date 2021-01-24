В Киеве 24 января, пьяная женщина напала на своего супруга с ножом и вонзила ему его просто в грудь. Причиной инцидента стал конфликт на почве ревности.

По данным правоохранителей, между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу.

По спецлинии 102 поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что из квартиры на проспекте Победы госпитализированы 40-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа района и экипаж патрульных полицейских.

Стоит отметить, что правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, а также одежду пострадавшего, вероятно со следами крови.

Все изъятое направлено в соответствующие экспертные исследования. Женщину, 1983 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное злоумышленницы грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе во время празднования дня рождения произошла поножовщина, погиб 49-летний мужчина. Мужчина пришел в квартиру бывшей жены на 26-летие сына. Во время застолья произошел конфликт, который и обернулся убийством.

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