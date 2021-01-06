Парень зарезал отца в свой день рождения [ Редактировать ]
В Одессе во время празднования дня рождения произошла поножовщина, погиб 49-летний мужчина. Мужчина пришел в квартиру бывшей жены на 26-летие сына. Во время застолья произошел конфликт, который и обернулся убийством.
Во время застолья между бывшими супругами произошел конфликт, сын вступился за мать, в результате чего между ним и отцом произошла драка. Потасовка происходила на кухне, сын схватил раскладной нож и нанес несколько ударов в область шеи отцу, последний упал на пол и умер.
Парня доставили в полицию, решается вопрос о задержании его в порядке ст.208 УПК Украины.
Ранее сообщали, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста.
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