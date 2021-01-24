Україна виходить із локдауну! Але повертається в карантин. Після двох тижнів суворих табу - нарешті пом'якшення! У магазинах відзавтра жодних заборонних стрічок, купити можна буде все: і шкарпетки, і батарейки, і лампочки. Також за парти повертаються учні. Щоправда, в кожній школі із графіком занять визначатимуться індивідуально.

Із полегшенням може зітхнути й бізнес - кафе, кав'ярні, фітнес-клуби - відчиняють свої двері клієнтам. Щоправда, як і до нового року, припинити роботу мають о 22.

Як пережили підприємці "січневий локдаун" і скільки часу піде на "посткарантинну" реабілітацію - розкаже Богдан Вербицький. А також нагадає, які заборони все ж таки діятимуть.

Костянтин, киянин:

Ну вот мы ждём. Завтра у нас ребёнок идёт в школу. Наконец-то. Ахаххаха

Бо від завтра - школи, фітнес-клуби та ресторани - знову запрацюють! Хоча і з обмеженнями.

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Складно, відверто складно. Чекаємо, коли повернемося до нормального життя і наверстаємо.

Як швидко це вдасться? І за якими правилами житимуть українці від завтра?

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Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Ми намагаємося створювати другий дім. Коли люди можуть прийти сюди, з приємним баріста поспілкуватися.

Власник кав'ярні Вадим розповідає нам про свою бізнес-ідею. Утім, епідемія коронавірусу внесла свої корективи.

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Росте заборгованість - оренда, зарплатня.

Бо невелика, але затишна кав'ярня працює лише навинос. Клієнтів менше, а відтак і виторг. Хоча раніше заклади Вадима приймали.

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Сотні людей в день. Тобто 100. Зараз напевно 1\4 від того потоку, який був. Це люди, які приходять замовити, почекати. Отримати каву з собою.

Від завтра кав'ярня зможе приймати гостей. Січневий локдаун - добіг кінця.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Яких? Школи та навчальні заклади не проводитимуть масові заходи; спортклуби й фітнес-зали прийматимуть не більше одного клієнта на 20 квадратів; у кінотеатрах і театрах продаватимуть квитки на половину глядацьких місць; а кав'ярні й ресторани працюватимуть із 7 до 23.

Костянтин, житель Києва:

Вот у меня есть представитель младшего поколения, но вот она очень хочет в кафе. Ой папа, я хочу сходить в пицерию. Мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы открыли обратно все рестораны, кафе, магазины.

Магазини стали справжнім яблуком розбрату для українців. Бо під заборону продажу потрапили: побутові товари, посуд і навіть.

Ніна, пенсіонерка:

Одяг не можна купувати. Ні. Якщо обмеження є, значить їх треба придержуватися. А як же?

Костянтин, житель Києва:

Там что в них, коронавирус живет? Он как-то на них там содержится? Или ещё что-то в этом плане?

Усю "заборонену" продукцію рекомендували замовляти онлайн. У МОЗ кажуть: таким чином скоротили кількість людей у супермаркетах.

Із 25 січня ось ці обмежувальні стрічки будуть зняті. І доступ до товарів, нарешті, буде дозволений усім. І побутові речі, на кшталт сковорідки чи білизни, від завтра теж можна придбати й не замовляти онлайн.

Єдине, що не зміниться - правила користування транспортом. Пасажирів перевозитимуть у межах кількості сидячих місць. Виняток - метро (офіційно) та маршрутки (неофіційно).