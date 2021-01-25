95 відсотків усіх щеплень проти коронавірусу зараз проводять у 10 найзаможніших країнах світу - такі дані ВООЗ. Препарату закупили там стільки, що можуть провакцинувати своє населення аж тричі. Скільки доведеться чекати найбіднішим, щоб отримати захист проти Ковіду, розкаже Світлана Чернецька.

Танцями під живу музику святкують вакцинацію у цьому будинку опіки в Ізраїлі. Тутешні мешканці отримали вже другу дозу сироватки проти коронавірусу. Ізраїль наразі лідирує у світі за кількістю щеплень на душу населення. Захист тут вже отримали майже третина громадян.

Пніна Дембінські, пенсіонерка:

Це чудово, дякувати богу ми отримали другу дозу вакцини, тож є привід відсвяткувати. Скоро ми будемо вільними - зможемо виходити, зустрічатися з сім'єю, друзями, насолоджуватися життям.

Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія, США в найзаможніших країнах світу і вакцинація йде найшвидшими темпами. Держави продовжують укладати контракти та закуповувати більше доз, адже досі вибір сироваток невеликий, а виробничих потужностей не вистачає.

Деякі країни вже закупили стільки потенційних доз, що можуть вакцинувати своє населення тричі, а у Канаді цілих 5 разів. Але такий індивідуальний підхід лише накручує ціни на щеплення і заохочує накопичення, застерігають у ВООЗ.

Тедрос Гебреїсус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ситуація ускладнюється через те, що більшість виробників вакцин насамперед подаються на схвалення у багатих країнах, де заробіток найкращий. Замість того, щоби відправляти усю документацію до ВООЗ.

Саме через це досі не вдалося запустити програму однакового доступу до вакцин "Covax". "Пфайзер" - поки єдина сироватка, затверджена ВООЗ. А вона доволі дорога - близько 20 доларів за ампулу. Та ще й надто складна для перевезення та розподілення у країнах, що розвиваються.

Наступними дозвіл на застосування мають отримати Оксфордська вакцина та китайська Sinopharm. Тож у організації сподіваються розпочати втілення програми Covax вже на початку лютого.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:

Провідні світові економіки отримали особливу відповідальність. Але натомість ми бачимо, як вакцини швидко прибувають до країн з високими доходами, тоді як до найбідніших - нічого не доходить. Уряди повинні захистити своє населення, але "вакціоналізм" лише відтермінує глобальне одужання.

Деякі бідніші країни доволі креативно підійшли до забезпечення вакцинами. В обмін на дози в Перу зголосилися проводити клінічні випробування. А в Індії забезпечили виробництво сироваток. Та багатьом державам доводиться покладатися лише на щедрість заможніших сусідів. І чимало хто з них готові ділитися, але тільки після імунізації власного населення. А надлишок доз з'явиться ще не скоро.

І якщо Велика Британія чи Євросоюз обіцяють вакцинувати усе доросле населення до кінця літа, то у багатьох частинах світу це станеться лише роки за три. А це означатиме, що вірус продовжить поширюватися і мутувати. І не виключено, що повертатиметься у заможні країни - стійким до наявних щеплень.