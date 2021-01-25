Інститут споживчих експертиз вирішив перевірити мережі АЗС на наявність дійсно зимового дизпалива і відібрав проби в півтора десятках найпопулярніших мереж. І з'ясував, на якому ж з них можна сміливо кататися, коли за вікном доходить до мінус 25 за Цельсієм. Як відомо, цей вид палива за низьких температур має тенденцію перетворюватися в "кисіль", який в свою чергу перетворює авто в "нерухомість". У люті морози недобросовісні продавці часто намагаються зекономити на морозостійкості.

Експерти постаралися зробити максимальну вибірку, відібравши проби в мережах як з всеукраїнським статусом, так і у невеликих і середніх регіональних ритейлерів. У сертифіковану лабораторію вирушили зразки "важкого" палива з заправок WOG, ОККО, БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а також U.GO. Крім товарних сортів, досліджували і фірмові "коктейлі", збагачені різними присадками. Дослідження проводилися за п'ятьма основними параметрами, що регулюються ДСТУ 7688 до: 2015: гранична температура фільтрації, цетановий індекс, вміст сірки і температура спалаху.

Насамперед експерти випробували "звичайне" дизельне пальне зразки в морозильній камері. Результати виявилися несподіваними - всі проби не просто відповідали нормативам (мінус 20 ° С), а й продемонстрували запас! Більш того, три зразки з 12 і зовсім виявилися "арктичними". Дизельне пальне від БРСМ-Нафта показало результат мінус 34 ° С, трохи нижче у Prime (- 33 ° С) і у Chipo (- 32 ° С). За словами експертів, таку турботу про споживачів вони побачили вперше. Решта учасників також показали відмінні результати, з "мінімальним" запасом у Amic в - 25 ° С. Далі заміряли цетановий індекс, що відображає вплив на паливо присадок, що поліпшують його цетанове число.

Чим індекс вище, тим легше двигун запускається в мороз і стабільніше працює. На цей раз складнощів з подоланням порогу в мінімальні 46 одиниць ні в кого не виникло. І знову найбільший запас "міцності" - у зразків БРСМ-Нафта (53,6 одиниць) і Prime (53,5 одиниць), хороші результати також показали проби Shell і Chipo. Ну а що з головним ворогом екології та паливної системи - сіркою? При згорянні концентрат сірчаної і сірчистої кислот не тільки закоксовує нейтралізатори і паливну апаратуру, а й подразнює слизову оболонку людини. Якщо раніше з "підвищеною кислотністю" мирилися через непогані змащувальні А ось тут у двох зразків виявилися проблеми. І якщо дизпаливо від ANP "посковзнувся" незначно - 16,5 мг / кг, замість 10 дозволених, то в пробі, придбаної на АЗС "Інтерфло" в Києві - 163 мг / кг! При тривалому використанні в сучасних авто палива з таким вмістом сірки, можуть статися неприємні фінансові проблеми з ремонтом. А ось лідируюча четвірка (БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Avantage 7) уклалася в 5-7 мг / кг. І нарешті температура спалаху. Даний параметр може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено, самі високі показники - у Shell і БРСМ-Нафта.

Якщо такі результати демонструє "звичайна" солярка, то що ж буде з преміальними сортами, які продаються на 1-2 гривні за літр дорожче? І тут очікування не підвело експертів. Всі зразки (Mustang diesel, Pulls diesel, БРСМ-Нафта ДП Євро Плюс, V-Power, Ventus Diesel і вітчизняний SHEBEL ДТ) виявилися "арктичними" сортами із захмарними показниками морозостійкості. "Фірмове" пальне від WOG, БРСМ-Нафта і SHEBEL ДТ витримали температуру нижче 40 ° С! Особливо порадували результати палива вітчизняного SHEBEL ДТ - крім заявлених показників по температурі іфльтрованості, в зразку практично була відсутня шкідлива сірка - менше 3 мг / кг. Модернізація і контроль якості дають свої плоди. В цілому, експерти рекомендують у разі потреби виїжджати в сильні морози (особливо на довгі відстані), заправлятися тільки таким паливом.