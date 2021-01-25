Разделение граждан Украины по языковому признаку должно быть прекращено. Нормы закона, которые ограничивают использование родного языка в общении и получении образования, нарушают Конституцию и должны быть отменены.

Об этом в понедельник, 25 января, на брифинге в Верховной Раде заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Наша фракция на этой неделе внесет законопроект об изменениях в Закон "О среднем образовании", чтобы убрать позорные и нарушающие Конституцию Украины требования, которые запрещают общаться и учиться на родном языке. Мы должны снять эти преграды для людей, потому что это нарушает их права", - заявил политик.

Парламентарий отметил, что закон, ущемляющий права людей, был принят предыдущей властью. Однако, несмотря на обещания президента Зеленского пересмотреть языковую политику и заботиться об интересах всех регионов, курс на запреты и ограничения продолжается.

"Закон, который разделяет страну, был принят предыдущей властью, но сегодня он не отменен. Действуют жесткие языковые квоты в эфирах радио и телевидения. А теперь украинских граждан уже начали штрафовать за использование на рабочем месте, в сфере услуг любого языка, кроме украинского. Это недопустимо", – заявил Юрий Бойко.

По словам политика, подобное разделение граждан по языковому принципу вносит раскол в общество.

"Если еще вчера Украина была общим домом для всех, то теперь все поделены на "правильных" и "неправильных". Теперь все, кто говорит на "неправильном" языке, должны чувствовать себя чужими и бесправными в родной стране", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель партии напомнил, что ОПЗЖ последовательно борется за языковые права миллионов русскоязычных украинских граждан и представителей других национальных общин.

"Конституция Украины прямо запрещает любые формы языковой дискриминации. Поэтому мы будем настаивать, чтобы наш законопроект, которой восстанавливает справедливость и свободное использование русского, венгерского, румынского и других языков нашей многонациональной страны, был принят парламентом", - резюмировал Сопредседатель фракции ОПЗЖ.