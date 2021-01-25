В Стамбуле мусорщик напал с ножом на группу российских туристов. Об этом сообщает местная газета Hurriyet и выложила видео инцидента.

Поножовщина произошла вечером 24 января в популярном среди туристов стамбульском районе Бешикташ. Как рассказали очевидцы, мужчина с мешком бегом нагнал группу из двух женщин и одного мужчины, и начал наносить им удары ножом.

Двум россиянам удалось скрыться. Одна женщина получила 7 ударов ножом. Злоумышленник попытался догнать двух людей, но тем удалось скрыться.

В полиции Турции утверждают, что пострадавших россиян доставили в больницу, угрозы их жизни нет, но состояние одной женщины оценивается как тяжелое.

Нападавшим оказался сборщик макулатуры Хасан Хусейн Й. Он уже задержан. В полиции сообщили, что он попросил у туристов денег, однако ему отказали. Немного погодя, он последовал за ними.

Ранее сообщалось, что в центре Стамбула турок напал с ножом на свою жену, 28-летнюю гражданку Украины, которая подала на развод.