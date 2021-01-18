В городе был объявлен комендантский час, в следствии чего граждане не могли выходить на улицы/ фото: Twitter

В курортном турецком городе Стамбуле выпал снег, который утруднил движение по улицам как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

После окончания ужесточенных карантинных ограничений, в виде комендантского часа, граждане вывалили на улицы, чтобы сделать фотографии со столь редким в тех краях погодным явлением.

Отмечается, что руководство города использовало около 11 тонн соли для посыпки дорог. На автомобильные пути вышли 1,3 тысяч единиц спецтехники. К тому же, около семи тысяч сотрудников служб занимались работами по очистке. Также были организованы 335 пунктов обогрева и горячего питания для бездомных и для бротячих животных.

3 days of snowfall offers a picturesque view of Istanbul, curbs water shortage woes of the cityhttps://t.co/LfTHG6mdjI pic.twitter.com/7owin4gosb — DAILY SABAH (@DailySabah) January 18, 2021

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Кроме того, в японских префектурах Гумма и Ниигата за сутки выпало около 1,2 метра снега. Из-за снегопадов авиакомпании страны отменили 54 внутренних авиарейса.

Ранее мы писали, что на горнолыжном курорте Afriski в африканском Лесото, расположенном на высоте более 3 километров над уровнем моря, выпал снег. Пользователи соцсетей делятся удивительными видеороликами с африканским снегом.

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