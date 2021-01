В курортном турецком городе Стамбуле выпал снег, который утруднил движение по улицам как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

После окончания ужесточенных карантинных ограничений, в виде комендантского часа, граждане вывалили на улицы, чтобы сделать фотографии со столь редким в тех краях погодным явлением.

Отмечается, что руководство города использовало около 11 тонн соли для посыпки дорог. На автомобильные пути вышли 1,3 тысяч единиц спецтехники. К тому же, около семи тысяч сотрудников служб занимались работами по очистке. Также были организованы 335 пунктов обогрева и горячего питания для бездомных и для бротячих животных.

3 days of snowfall offers a picturesque view of Istanbul, curbs water shortage woes of the cityhttps://t.co/LfTHG6mdjI pic.twitter.com/7owin4gosb