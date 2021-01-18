В центре Стамбула гражданин Турции напал с ножом на 28-летнюю гражданку Украины Анну Бутим. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Инцидент произошел 15 января в торговом центре в Стамбуле. В результате нападения девушка получила глубокие раны на лице. Она госпитализирована, а ее мужа Месута Озтюркмена на месте преступления задержала полиция.

Мы смотрели в сторону моря. Вместе с нами было много людей. Он подкрался сзади, схватил меня за волосы и порезал мне лицо. Он хотел убить меня. Хорошо, что лезвие не попало мне в шею.

Анна рассказала полиции, что находилась в процессе развода с мужем.

Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Мы не писали, где находимся. Он увидел публикацию в Instagram. И ждал в торговом центре два дня.

В полиции задержанный мужчина рассказал, что караулил свою супругу после ее публикации в социальных сетях о шоппинге. Причиной своего поступка он назвал ревность.

Турецкая пресса пишет, что раньше подозреваемый уже попадал в полицейские сводки. За ним числится попытка самоубийства и угрозы.

Ранее сообщалось, что в турецком курортном городе Мугла под Бодрумом в своем доме была жестоко убита 29-летняя украинка Кристина Новицкая.