Україна повертається у "помаранчеву" зону [ Редактировать ]
Україна виходить з локдауну і повертається до обмежень "помаранчевої" зони, які діяли раніше. Знову запрацюють школи та виші, непродовольчі магазини, ринки і торгові центри. Дозволено проводити релігійні заходи, але зі збереженням дистанції.
Спортклуби і фітнес-зали прийматимуть не більше ніж одного клієнта на 20 квадратів, у кінотеатрах і театрах продаватимуть квитки на половину глядацьких місць, кав'ярні й ресторани працюватимуть від 7 до 23. Під забороною залишаються масові заходи, дискотеки, а також проведення планових операції та госпіталізацій. Не зміняться правила користування транспортом. Пасажирів, окрім як у метро, перевозитимуть у межах кількості сидячих місць. Карантинні обмеження діятимуть до 28 лютого.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. В тому числі в розрізі регіонів, де яка епідеміологічна ситуація. і згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Але для того, щоб повернутися, щоб це було ефективно, нам потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні і іншому.
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