Україна виходить з локдауну і повертається до обмежень "помаранчевої" зони, які діяли раніше. Знову запрацюють школи та виші, непродовольчі магазини, ринки і торгові центри. Дозволено проводити релігійні заходи, але зі збереженням дистанції.

Спортклуби і фітнес-зали прийматимуть не більше ніж одного клієнта на 20 квадратів, у кінотеатрах і театрах продаватимуть квитки на половину глядацьких місць, кав'ярні й ресторани працюватимуть від 7 до 23. Під забороною залишаються масові заходи, дискотеки, а також проведення планових операції та госпіталізацій. Не зміняться правила користування транспортом. Пасажирів, окрім як у метро, перевозитимуть у межах кількості сидячих місць. Карантинні обмеження діятимуть до 28 лютого.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: