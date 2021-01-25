Ирландец заявил, что не будет завершать карьеру после нокаута от американца Источник: UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился планами на будущее после поражения от Дастина Порье. Об этом сообщает MMA Fighting.

Ирландец заявил, что не будет завершать карьеру после нокаута от американца.

Я обязательно перегруппируюсь и поднимусь. Стили создают драки, есть масса отличных стилистических матчей. Я и Дастин - 1-1, я и Нейт (Диас) - 1-1. У меня есть много хороших матчей, и я использую другой подход к трилогии, которую я ожидаю с Дастином, потому что с этими ударами ног нельзя шутить. Этот удар ногой, я никогда такого не испытывал, и это был хороший удар. У меня в арсенале масса оружия, которое мне не удалось показать. Это была не моя ночь. Но опять же, никаких отговорок, шляпы долой - перегруппировка и взятие себя в руки.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 257, который прошел в воскресенье, 24 февраля, в Абу-Даби. Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победил ирландец.

В первом раунде Макгрегор оказал сопротивление Порье, поединок шел на встречных курсах. Во втором раунде американец стал больше использовать удары ногой, нанося повреждения правой ноге ирландского бойца. Потом Порье нанес Конору несколько точных ударов в голову, отправив в нокаут.

Это стал первый нокаут Конора Макгрерора в карьере. 32-летний ирландец провел 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев 5 поражений.

Напомним, что Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. Ранее о завершении спортивной карьеры боец объявлял дважды.