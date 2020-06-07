Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.
"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие",- написал боец.
Ранее о завершении спортивной карьеры боец объявлял дважды.
31-летний Конор Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев 4 поражения. Он стал первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях - полулегкой и легкой).
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в семье Макгрегора произошло страшное горе.
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