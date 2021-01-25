Коли призначать вибори міського голови в Харкові - досі загадка. Після смерті попереднього очільника Геннадія Кернеса - минуло більше місяця, а пакет документів для оголошення дати нового голосування до Верховної Ради так і не надійшов.

Що це, бюрократична тяганина чи свідоме затягування? Та кому це вигідно? Розбиралися наші кореспонденти.

Харків залишився без міського голови через тиждень після вступу Геннадія Кернеса на посаду. 9 грудня, на першій сесії новообраної міськради, його заочно, без складання присяги, оголосили міським головою. Бо сам він вже третій місяць перебував на лікуванні в Німеччині. 16 грудня Геннадій Кернес помер. За законом, впродовж 15 днів міська рада має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити нові вибори міського голови. Секретар міськради - наприкінці грудня обіцяв, що так і зробить.

Ігор Терехов, секретар Харківської міськради:

Сегодня юристы готовят соответствующее обращение, потому что у нас есть 14 дней, 15 дней, по закону, поэтому завтра я подпишу соответствующее обращение, и оно будет направлено в Верховный Совет. - Ви виступаєте, щоб це якнайшвидше було? Чи яка ваша думка? - Я выступаю по закону.

Та документи спершу довго не доходили до Верховної Ради. Тепер оприлюднили роз'яснення: пакет паперів виявився неповним. Не вистачає двох із трьох необхідних документів - у харківській мерії не надали свідоцтва про смерть міського голови та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Опозиція такі дії міськради назвиває свідомим затягуванням.

Андрій Спаський, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":

Действующая власть затягивает проведения выборов и центральная власть непосредственно этому способствует. Верховная рада сейчас в праве принять решения назначить выборы в соответсвии с законом конституции Украины на весну, но, к сожалению, я думаю, это сделано не будет и воборы у нас пройдут, дай Бог что бы они прошли осенью, факт смерти то установлен, его все видели и об єтом все знают. Это тот же самый обман что и происходил во время местной изберательной компании, когда харковчанам говорили, что генадий адольфович вернется. Но к сожалению, он не вернулся а люди под его брендом зашли в горсовет и сейчас они там имеют найбольшую фракцию.

Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори можна буде призначити не раніше жовтня 2021 року.