COVID-19 за добу дістався 410 тисяч землян [ Редактировать ]
У світі за добу виявлено майже 410 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Третина нових заражень у Європі. Лідерами із захворюваності залишаються Британія, Франція та Португалія.
Загалом від початку епідемії у світі - Ковід діагностували у понад 100 мільйонів людей. Більш як два мільйони - померли.
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Вірус продовжить поширюватися і мутувати. І не виключено, що повертатиметься у заможні країни - стійким до наявних щеплень.