Чем полезен сон после обеда/ Фото: health.24tv.ua

Люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Соответствующие выводы сделали ученые из Китая в ходе исследования, сообщает golos.ua.

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Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья изучили послеобеденный сон у пожилых людей. Врачи хотели выяснить, помогает ли сон предотвратить снижение когнитивных функций или же он является симптомом деменции.

По итогам исследования, показатели когнитивных способностей оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

Так, врачи выяснили, что послеобеденный сон полезен, но причину этого они пока не нашли.

Авторы исследования полагают, что сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление.

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