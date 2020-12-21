За процесс восстановления организма отвечают "биологические часы", которые сформировались в ходе миллионов лет развития человечества. И поскольку наши предки, как правило, бодрствовали днем, а отдыхали ночью, то и все процессы в организме "подстроились" под такой режим дня.

Полное восстановление организма возможно лишь в полной темноте - даже при минимальном освещении гормон мелатонин не вырабатывается, сообщает "МедикФорум".

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Как известно, нехватка мелатонина негативно влияет на работу практически всех систем организма:

- увеличивает риск развития онкопаталогий;

- увеличивает нагрузку на сердце;

- дестабилизирует кровяное давление;

- провоцирует ожирение.

Врачи настоятельно рекомендуют выключать на ночь все источники света (монитор, телевизор, мобильный телефон и т.д.), потому что они препятствуют гипоталамусу начать вырабатывать мелатонин.

Ранее мы писали о том, что работа в ночную смену нарушает процессы в организме и повышает риск серьезных заболеваний.

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