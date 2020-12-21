Почему крайне важно спать в полной темноте [ Редактировать ]
За процесс восстановления организма отвечают "биологические часы", которые сформировались в ходе миллионов лет развития человечества. И поскольку наши предки, как правило, бодрствовали днем, а отдыхали ночью, то и все процессы в организме "подстроились" под такой режим дня.
Полное восстановление организма возможно лишь в полной темноте - даже при минимальном освещении гормон мелатонин не вырабатывается, сообщает "МедикФорум".
Как известно, нехватка мелатонина негативно влияет на работу практически всех систем организма:
- увеличивает риск развития онкопаталогий;
- увеличивает нагрузку на сердце;
- дестабилизирует кровяное давление;
- провоцирует ожирение.
Врачи настоятельно рекомендуют выключать на ночь все источники света (монитор, телевизор, мобильный телефон и т.д.), потому что они препятствуют гипоталамусу начать вырабатывать мелатонин.
Ранее мы писали о том, что работа в ночную смену нарушает процессы в организме и повышает риск серьезных заболеваний.
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