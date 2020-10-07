Сколько должен спать человек: ответ специалистов [ Редактировать ]
Ученые, представляющие Пекинский университет, выяснили, что дефицит или избыток сна негативно влияют на мозг. Согласно утверждению экспертов, человек должен отдыхать в течении семи часов и тогда у него не будет проблем с когнитивными функциями, передает newsyou.info.
Сон помогает организму восстановиться после трудового дня, наполняет его энергией. У каждого человека потребность в этом разная. Однако важными являются общие рекомендации, к которым необходимо прислушаться. Дети в младенческом возрасте должны спать 20 часов в сутки. Когда они подрастают, это количество времени сокращается до 10-12 часов. Взрослому человеку нужно меньше для восстановления сил. Пожилые люди предпочитают спать несколько часов.
Без отдыха мозг человека не способен нормально работать, нарушается концентрация, ясность мышления и обработка памяти. Согласно утверждению Яньцзюнь Ма, большое количество сна также способствует воспалительным процессам, а его недостача увеличивает показатели амилоидных бляшек и тау-белка в спинномозговой жидкости, что считается симптомами заболевания Альцгеймера.
Для проведения эксперимента коллектив ученых под руководством Ма собрал информацию о больше чем 20 000 мужчин и женщин. Добровольцы рассказали о привычках сна и прошли тесты на когнитивные показатели. Специалисты выявили, что во время старения способности уменьшались быстрее у людей, спавших по 4 и по 10 часов в сутки. Данную закономерность назвали U-образным отношением, поскольку график ухудшения когнитивных показателей похож на кривую. Согласно утверждению национального фонда, взрослый человек должен спать 7-9 часов.
Для лучшего сна необходимо завести полезные привычки. К примеру, установить время для засыпания и придерживаться его ежедневно, в комнате должно быть прохладно и темно, не должно быть телевизора, компьютера и планшета, мобильных телефонов и других электронных устройств. Перед сном не рекомендуется пить кофе, спиртные напитки, употреблять плотный ужин и курить. На протяжении дня можно делать упражнения для успокоения и подготовки ко сну.
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