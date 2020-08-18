Многие предпочитают не выключать вентилятор на ночь в особо жаркие летние дни. Это может привести к банальной простуде. Но недавно медики решили предупредить о еще одной опасности, передает newsyou.info.

Врачи советуют выключать вентилятор на ночь, чтобы потоки воздуха не циркулировали слишком сильно по комнате, разнося пыль и другие вредные частицы, которые могут скопиться в носу. В дальнейшем это грозит развитием астмы или аллергических реакций.

К тому же, потоки холодного воздуха вынуждают мышцы постоянно сокращаться. Из-за этого при пробуждении утром можно ощутить острую боль в мышцах по всему телу.

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