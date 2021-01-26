Законопроєкт про всеукраїнський референдум і звіт прем'єра. В парламенті після депутатських канікул розпочинається двотижневий марафон. На старті хочуть розглянути законопроєкт про референдум.

Якщо документ ухвалять - загальноукраїнське голосування можна буде провести на вимогу не менше трьох мільйонів громадян. А на початку роботи обранці заслухали звіт глави уряду.

Денис Шмигаль заявив, що вже в лютому Україна може отримати перші дози сироватки від коронавірусу. Звітував прем'єр і про ситуацію з тарифами. Запевнив, піднімати їх до кінця опалювального сезону не будуть. До того ж в Кабміні розробляють план щодо прозорої роботи енергетичного ринку.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: