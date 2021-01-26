Денис Шмигаль анонсував розробку плану прозорої роботи енергоринку [ Редактировать ]
Законопроєкт про всеукраїнський референдум і звіт прем'єра. В парламенті після депутатських канікул розпочинається двотижневий марафон. На старті хочуть розглянути законопроєкт про референдум.
Якщо документ ухвалять - загальноукраїнське голосування можна буде провести на вимогу не менше трьох мільйонів громадян. А на початку роботи обранці заслухали звіт глави уряду.
Денис Шмигаль заявив, що вже в лютому Україна може отримати перші дози сироватки від коронавірусу. Звітував прем'єр і про ситуацію з тарифами. Запевнив, піднімати їх до кінця опалювального сезону не будуть. До того ж в Кабміні розробляють план щодо прозорої роботи енергетичного ринку.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Укрупнення облгазів, введення спецрахунків та тимчасових адміністрацій що дисциплінує ринок розподілу газу, і не дозволить монопольну підвищувати ціни на розподіл і тарифи на розподіл. штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ та тепло за січень не будуть застосовуватись до людей основним продуктом газорозподільних компаній буде річний продукт за замовчуванням для того, щоб людям було зручно розраховувати тариф, він буде встановлений на рік за замовчуванням.
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