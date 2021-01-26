Це відео сколихнуло всю Францію. Десятеро молодиків з арматурою, битами й ножами нападають на підлітка. Сталося все 15 січня, у середмісті Парижа, неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій саме повертався з коледжу, коли на компанію напали невідомі.

Наталія Крученюк, мати Юрія:

Я приїхала, коли Юрій уже був у кареті швидкої. Він був у жахливому стані. Дуже важко було бачити свого сина таким. Вони розбили йому голову. Зламали руку, ключицю, пальці, ребра.

Крім того, у Юрія гематома між черепом і мозком, зламаний ніс. Він досі в реанімації, мама - постійно поруч із ним. У переписці нам розповіла - синові краще, його поступово виводять з коми, але стан залишається важким.

Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції:

Неймовірно жорстокий напад. Співчуваю хлопцеві і його родині. Слідство має пролити світло на факти й притягти до відповідальності винних у цьому негідному вчинку.

Анн Ідальго, мер Парижа:

Надзвичайно вражена жахливою агресією щодо юного Юрія. Винних треба знайти і покарати. Уся моя підтримка йому і його родині.

Прокуратура Парижа відкрила справу про замах на вбивство. Основна версія поліції - хлопець потрапив у розбірку між місцевими бандами. Адміністрація 15 округу Парижа, де усе сталося, визнає в їхньому районі кілька разів траплялися схожі інциденти, однак з такою жорстокістю нападників зіткнулися вперше.

Ніколя, житель району Бюгренель:

Останнім часом тут збираються підозрілі люди. Він уже не перший на кого напали, але щоб так жорстоко - такого ще не було.

Еліс, жителька району Бюгренель:

Дуже неприємно, що все сталося саме тут, у нас. Це доволі мирний район, чужих не помічали. Навіть не збагнеш, що таке жахливе насильство тут може статися.

Французькі ЗМІ з посиланням на слідчих пишуть - до нападу може бути причетна група молодиків з містечка Ванв у передмісті французької столиці. І вчителі Юрія, і мама запевняють хлопець ні з ким не конфліктував.

Наталія Крученюк, мати Юрія:

Я щодня винувачу себе. Можливо, я щось недогледіла. Я на кожному кроці кажу - нехай жодній матері не доведеться пережити таке, нехай ні одна дитина не зіткнеться з таким.

Українські дипломати у Франції тримають справу на контролі. Президент Володимир Зеленський теж закликав знайти і покарати нападників і заявив, що цей випадок заслуговує на жорстку реакцію держави.