Премьер-министр Италии Джузеппе Конте падал в отставку. Об этом сообщила 26 января пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Конте с главой государства Серджо Маттареллой.

До этого Конте провел заседание Совета министров, на котором заявил о своем намерении уйти в отставку. Такое решение продиктовано утратой правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" бывшего премьера Маттео Ренци.

Поводом к этому стало несогласие Ренци с политикой Конте относительно распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление итальянской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Парламент Италии выразил доверие действующему правительству.

Отставка правительства не означает автоматически роспуск парламента и назначение новых выборов. Президент Италии Серджо Маттарелла объявил о начале 27 января политических консультаций о выходе из правительственного кризиса.

Политические консультации во главе с президентом должны дать понять, есть ли условия для сохранения нынешнего состава парламента и формирования нового правительства на основе расширенного парламентского большинства.

Прогнозируется, что Маттарелла снова поручит Конте ведение переговоров о формировании нового Совмина. Однако не исключено выдвижение и другого кандидата на пост премьера.

При этом основные правящие партии - "Движение "5 звезд", Демократическая партия и "Свободные и справедливые" - уже выразили свою поддержку Конте.

Джузеппе Конте был призван на пост премьера после создания компромиссной коалиции между "Движением "5 звезд" и партией "Лига" после выборов в 2018 году. Этот альянс развалился в августе 2019 года после одностороннего выхода из него лидера "Лиги" Маттео Сальвини.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Эстонии впервые стала женщина.