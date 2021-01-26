Президент Байден розглядатиме всі варіанти у відповідь на затримання російського політика Олексія Навального. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона знову закликала Кремль "негайно і без умов" звільнити опозиціонера та інших політв'язнів із російських тюрем.

Чи запроваджувати нові санкції через арешт Навального у Євросоюзі вирішать після ухвали російського суду. Опозиціонера звинувачують у шахрайстві, за це раніше вже присудили умовний термін. Тепер його можуть замінити на реальний до 3,5 років ув'язнення. Нагадаю, Навального затримали 17 січня після прильоту з Німеччини, де він проходив лікування через отруєння "Новічком". Суд призначили на 2 лютого.