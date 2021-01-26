Тест на коронавірус - кожні два дні. Чехи, які щодня їздять на роботу до Німеччини, відтепер під час перетину кордону повинні показати свіжий тест на COVID-19. Чому німці внесли Чехію до зони підвищеного ризику? І в якій групі перебуває Україна? Тетяна Логунова розкаже.

Такі довгі автомобільні черги тепер щодня можна побачити на кордоні Чехії з Німеччиною. Німці внесли сусідню країну до списку держав, що належать до так званої зони підвищеного ризику. І зобов'язали чехів, котрі щодня їздять на роботу до Німеччини, показувати під час перетину кордону свіжий тест на коронавірус.

Це дискримінація. Так, у нас багато випадків інфікування, але ж німців, які їдуть до Чехії, не тестують. Нехай тоді і їх контролюють!

Людей, які живуть у Чехії, а працюють у Німеччині - майже 60 тисяч. І робити тест вони тепер повинні що два дні. Адже довідка про відсутність ковіду має бути видана щонайбільше за 48 годин до в'їзду. Здати аналіз можна і прямо на кордоні - там уже побудували центр, де безоплатно тестують на антигени.

Схоже, мені доведеться кожні два дні тут тестуватися.

Я щойно перевірився. Але не уявляю, у кого вистачить витримки проходити цю процедуру кілька разів на тиждень.

Влада Чехії вже закликала німців переглянути правила в'їзду для так званих "маятникових" трудових мігрантів. Щоб розвантажити лабораторії прикордонних регіонів, які обробляють тести.

Для решти категорій громадян з країн "зони підвищеного ризику" правила перетину німецького кордону ще суворіші. Для них запровадили принцип подвійного тестування. Тобто прилетіти до Німеччини треба зі свіжим аналізом на коронавірус. Потім п'ять днів провести на карантині й здати ще один тест на Ковід. Без повторної перевірки режим самоізоляції триватиме 10 днів.

В аеропортах наявність негативного тесту в мандрівників із цих країн перевіряють поліцейські. До того ж ще до виходу з літака.

Реза Амхарі, представник відділу поліції в аеропорту Франкфурта:

Згідно з інструкцією, ми маємо зайти в літак і перевірити, чи заповнили пасажири спеціальну реєстраційну форму і чи є в них свіжий тест на COVID-19.

Людям без результату тесту пропонують два варіанти: здати його в аеропорту або повернутися додому.

Реза Амхарі, представник відділу поліції в аеропорту Франкфурта:

Якщо людина не захоче зробити тест, у в'їзді до Німеччини їй відмовлять.

У "зону підвищеного ризику" Німеччина внесла приблизно 20 країн. Серед них - Чехія, Сполучені Штати та Іспанія. Україна ж залишається у списку країн "зони стандартного ризику". Українці, які мають дозвіл на проживання в Німеччині, можуть прилетіти з негативним результатом тесту на COVID-19 або зробити його вже в Німеччині, протягом двох днів після перетину кордону. І самоізолюватися на 10 днів.