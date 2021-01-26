Близько трьох тисяч позитивних тестів на COVID-19 і 12,5 тисяч тих, хто одужав

Близько трьох тисяч позитивних тестів на COVID-19 і 12,5 тисяч тих, хто одужав. Такі дані оприлюднили в Центрі громадського здоров'я. Найбільше хворих, традиційно - в столиці. А от найменше у Хмельницькій, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Здавалося б, нова COVID-19 статистика має тішити лікарів та чиновників. Але у МОЗі попереджають: навіть такі оптимістичні цифри - це ще не перемога над коронавірусом.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: