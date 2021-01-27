Дмитрий Фирташ оспорил в суде незаконное решение Фонда госимущества [ Редактировать ]
Кипрская компания Толексис Трейдинг Лимитед, входящая в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, обжалует в суде приказ Фонда Госимущества Украины №1971 о приватизации 51% Запорожского титано-магниевого комбината.
Адвокаты компании подали иск с требованиями о признании своего преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале предприятия и признании приказа ФГИ недействительным. Об этом "Подробностям" сообщили в пресс-службе Group DF.В релизе сказано, что первое заседание по иску частного инвестора ЗТМК, владеющего 49% в уставном капитале ЗТМК, состоится 1 февраля в Хозяйственном суде города Киева.
В иске Толексис Трейдинг Лимитед сказано, что приказ Фонда Госимущества о приватизации государственной доли в уставном капитале ТОВ "ЗТМК" содержит ряд нарушений украинского законодательства.
В частности, по мнению истца, приказ ФГИ прямо нарушает статью 20 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", в которой указывается, что "участник общества имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого участника общества, которое продается третьему лицу", а также статью 16 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", которая предусматривает, "что только в случае если участник общества не воспользовался в определенный строк своим преимущественным правом на выкуп доли, органы приватизации осуществляют продажу объектов приватизации на аукционе".
"Мы считаем, что Фонд Госимущества грубо нарушил ряд требований закона и готовы отстаивать нашу правовую позицию в украинских и международных судах", - отметил Роман Чишинский, адвокат Толексис Трейдинг Лимитед.
По его словам, нарушение преимущественного права - не единственное несоблюдение закона, которое допустил ФГИУ своим решением о приватизации ЗТМК.
В иске Толексис Трейдинг Лимитед также указано, что ФГИУ нарушил существующий прямой законодательный запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период действия карантина на территории Украины (предусмотрено п. 7-2 раздела V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества"). По мнению истца ФГИ также проигнорировал выводы министерства юстиции Украины, которые прямо указывали на законодательные ограничения по продаже объектов большой приватизации в период карантина.
По словам Чишинского, ФГИУ, понимая слабость своей правовой позиции в этом споре, лоббирует изменения в законодательство о приватизации, а именно к 16 статье Закона "О приватизации". Такими изменениями Фонд пытается лишить преимущественного права миноритарного владельца на выкуп государственной доли в ходе приватизации.
"По нашей информации, уже включились лоббисты, которые хотят красиво "упаковать" 51% комбината для незаконной продажи. Они делают это в экстренном порядке, чтобы хоть как-то прикрыть эти нарушения. Такие попытки переписать правила приватизации никчемные с юридической точки зрения. И абсолютно бессмысленны. Любой юрист понимает, что Закон не имеет обратной силы", - подчеркнул Роман Чишинский.
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