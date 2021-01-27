Кабинет министров Украины на своем заседании 27 января одобрил законопроекты о введении новой современной методологии исчисления прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения, как размера социальных выплат (минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, социальной помощи малообеспеченным семьям), так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном и административном законодательстве. Это в два раза больше количества таких норм, которые регулируют вопросы социальных выплат (79).

Поэтому Министерство социальной политики предлагает ввести в законодательство три норматива для расчета таких выплат и сборов:

1) базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению.

Для расчета ежемесячных социальных выплат, которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, или выплачиваются вместо пенсии; стипендий; алиментов; компенсационных выплат, пособий по уходу, а также единовременных денежных выплат (пособий).

2) базовая величина для денежных платежей и взысканий.

Для расчета штрафных санкций и административных взысканий.

3) базовая величина для административных сборов.

Для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.

Исходя из этого можно предложить, что базовая величина будет неким средним значением между нынешним официальным прожиточным минимумом (2189 грн) и реальным, то есть, примерно 3-3,5 тысячи.

Если же базовую величину установят на уровне текущего прожиточного минимума, то есть, 2270 грн) отдельные выплаты резко повысят (скажем, военнослужащим), а некоторые, наоборот, снизят (к примеру, доплаты к пенсиям - почти втрое).

Напомним, что с 1 января в Украине повысили прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн.

С 1 июля он будет равен 2294 грн, а с 1 декабря - 2393 грн.

Как изменится прожиточный минимум для различных групп населения:

Дети до 6 лет: с 1 января 2021 года - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн.

Дети 6-18 лет: с 1 января 2021 года - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн.

Трудоспособные лица: с 1 января 2021 года - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.

Те, кто утратил трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января 2021 года - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

Напомним, что прожиточный минимум в Украине пересматривают дважды в году. "Подробности" опубликовали план его повышения в 2021 году.