Про факти, яких ви ще не знали, ми розкажемо у "Подробицях тижня"

Про всі топові теми цього тижня: І про агресивний вірус дезінформації, і про підпільну вакцинацію в Україні для обраних. Про те, як віртуальні шахраї можуть обібрати вас до нитки, просто знаючи ваш номер мобільного. А ще про маленькі прояви великих кліматичних змін! Чи скоро Україна стане субтропіками?

Про факти, яких ви ще не знали, ми розкажемо у "Подробицях тижня". У неділю. Програма змінює день виходу в ефір. Отже, з цього тижня - "Подробиці тижня із Олексієм Ліхманом" щонеділі о 20 годині рівно.