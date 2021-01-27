"Подробиці тижня із Олексієм Ліхманом" виходять у ефір щонеділі о 20 годині [ Редактировать ]
Про всі топові теми цього тижня: І про агресивний вірус дезінформації, і про підпільну вакцинацію в Україні для обраних. Про те, як віртуальні шахраї можуть обібрати вас до нитки, просто знаючи ваш номер мобільного. А ще про маленькі прояви великих кліматичних змін! Чи скоро Україна стане субтропіками?
Про факти, яких ви ще не знали, ми розкажемо у "Подробицях тижня". У неділю. Програма змінює день виходу в ефір. Отже, з цього тижня - "Подробиці тижня із Олексієм Ліхманом" щонеділі о 20 годині рівно.
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