І вперше європейські вітряки виробили більше енергії, ніж атомні електростанції

І вперше європейські вітряки виробили більше енергії, ніж атомні електростанції. Поки що різниця - лише один відсоток.

Про таке повідомили німецькі аналітики. Загалом із 2015 року виробництво "безпечної" енергії від сонця чи вітру зросло удвічі. Лідером з постачання "зеленої" енергії в ЄС є Данія - 61 відсоток. За нею - Ірландія, Німеччина та Іспанія.