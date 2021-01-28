За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей

За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - близько 150 тисяч. В Європі лідером із захворюваності стала Іспанія - більш як 40 тисяч нових заражень.

Загалом від початку епідемії COVID-19 виявили у майже 101 з половиною мільйона людей. Понад 2 мільйони померли.