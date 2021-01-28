Пандемія COVID-19: в Європі лідером із захворюваності стала Іспанія [ Редактировать ]
За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - близько 150 тисяч. В Європі лідером із захворюваності стала Іспанія - більш як 40 тисяч нових заражень.
Загалом від початку епідемії COVID-19 виявили у майже 101 з половиною мільйона людей. Понад 2 мільйони померли.
по теме
За добу коронавірусом у світі інфікувалися понад 630 тисяч людей. Найвища статистика у США - майже 220 тисяч. В Європі - лідер із захворюваності Велика Британія
145 летальних випадків за добу. В Україні зросла смертність від коронавірусу. Госпіталізували майже дві з половиною тисячі людей
За минулу добу в Україні майже 4 тисячі нових інфікувань COVID-19. Ушпиталили дві з половиною тисячі хворих. Померли - 145 людей
Як повідомили у МОЗ, протиковідну вакцинацію в Україні почнуть 15 лютого
Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася - допоміг локдаун, виробився масовий імунітет, чи люди просто роблять менше тестів?