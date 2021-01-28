Народный депутат от партии "Слуга народа", глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский заявил, что в Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ).

При этом Монастырский отметил, что видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований.

Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований.

В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (партия "Слуга народа") отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию.

Отмечается, что на данный момент, парламент вплотную приблизился к созданию Бюро экономической безопасности. Это ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.

Ранее сообщалось, что вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум.