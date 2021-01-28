В Украине создадут новый силовой орган [ Редактировать ]
Народный депутат от партии "Слуга народа", глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский заявил, что в Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ).
При этом Монастырский отметил, что видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований.
Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований.
В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (партия "Слуга народа") отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.
Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию.
Отмечается, что на данный момент, парламент вплотную приблизился к созданию Бюро экономической безопасности. Это ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.
Ранее сообщалось, что вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум.
по теме
Верховная Рада Украины намерена запретить пересылку алкоголя в международных почтовых и экспресс-отправлениях
В понедельник, 25 января, депутат Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа
В понедельник, 25 января, в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады глава парламента Дмитрий Разумков сделал заявление
Уряд пропонує очистити від них дороги. І пустити нові автобуси - з кондиціонерами, валідаторами і безготівковим розрахунком. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували в парламенті.
Использование двух масок одновременно может привести к негативным последствиям