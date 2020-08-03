Вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум - Стефанчук [ Редактировать ]
Вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью журналу "Фокус".
Отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться путем вынесения вопроса об их особом статусе на референдум, политик сказал:
На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще - вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", либо "нет", без вариантов.
При этом Стефанчук отметил, что "если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".
На вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогостоящими, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов".
Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе.
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