Вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью журналу "Фокус".

Отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться путем вынесения вопроса об их особом статусе на референдум, политик сказал:

На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще - вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", либо "нет", без вариантов.

При этом Стефанчук отметил, что "если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".

На вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогостоящими, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов".

Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе.