У Франції затримали підозрюваних у побитті українського підлітка [ Редактировать ]
У Франції затримали підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка Юрія Крученюка. Про це повідомило видання "Ле Паріз'Єн" із посиланням на прокуратуру Парижа. Там зазначили, що розслідування триває успішно. Усі дев'ятеро затриманих є членами однієї банди.
Їм висунули підозру у спробі вбивства. Нагадаю, на 15 річного українця напали в середмісті французької столиці. Камера спостереження зафіксувала - як підлітка гамселить група хлопців. Він із численними переломами та ножовими пораненнями 2 тижні перебував у комі. І лише нещодавно отямився. Французькі політики та знаменитості вимагають притягти винуватців до відповідальности.
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