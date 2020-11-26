Коронавирус "огласил" в Грузии полное закрытие [ Редактировать ]
Грузинские власти ввели полный локдаун в стране до конца января 2021 года. Об этом сообщает "Грузия Online".
Вся территория страны погрузилась в комендантский час, тогда как ранее он был введен только в 7 самых больших городах. На улицу запрещено выходить с 9 вечера до 5 утра (кроме вечеров 31 и 6 января). Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение.
Отмечается, что закрывается работа всех междугородних маршрутов, а также объектов общественного питания и спорта, кроме продуктовых магазинов. Строгие ограничения обещают постепенно снимать с 24 декабря до 2 января, а транспорт начнет свою работу с 16 января 2021 года.
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