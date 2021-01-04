Новый штамм коронавируса: в Грузии выявили первый случай [ Редактировать ]
В Грузии выявили первый случай "британского" коронавируса-мутанта у 50- летнего мужчины, которые въехал в Грузию из другой страны. Министерство здравоохранения страны подтвердило случай заражения. Об этом сообщает Sputnik Грузия
Стоит отметить, что зараженный мужчина не был в Британии, которая на данный момент является эпицентром коронавируса-мутанта.
По данным министерства, мужчина находится в данный момент на самоизоляции, важно, что все контактны больного выявлены.
Как ранее сообщалось, по всему миру начал распространяться мутировавший вариант коронавируса, который очень опасен, он был выявлен в Великобритании еще в сентябре.
Напомним, в США зафиксировали первый штамм COVID-19. Отмечается, что заболевший мужчина не был в поездках в последнее время. После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.
Также мы писали о том, что в Индии зафиксировали шесть случаев нового штамма коронавируса. Так, трое заразившихся новым штаммом вируса были зафиксированы в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.
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