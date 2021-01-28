Верховна Рада підтримала законопроект про вакцинацію [ Редактировать ]
Крок до масової вакцинації населення сьогодні зробили депутати Верховної Ради. Народні обранці в першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє сертифікувати ліки, що не пройшли останнього етапу клінічних випробувань.
До завтрашнього засідання профільний комітет має доопрацювати деякі положення, тоді нардепи ухвалять документ у цілому за пришвидшеною процедурою.
Адже, як вважають у більшості фракцій - у законопроєкті бракує запобіжників, щоб на тлі реєстрації вакцин сертифікацію не пройшли сумнівні ліки.
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":
Усі вакцини, які сьогодні використовуються для проведення щеплень проти COVID-19 у провідних країнах світу також не мають повної реєстрації в цих країнах, а отримали допуск до застосування - так звану реєстрацію під зобов'язання.
Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":
Дуже скоро Європа, США та інші країни закінчать вакцинацію населення від коронавірусу, а ми не знаємо, коли ми навіть почнем. В нас не будуть більше вимагати ПЛР-тести, в нас будуть вимагати паспорт вакцинації, але ні у вас, ні у мене, ні у ваших батьків його не буде, бо Україна, може бути, провакцинує своє населення до кінця 2023 року.
по теме
Закон необходим для регистрации вакцин в Украине
У країні розгорнули наймасштабнішу кампанію зі щеплення в сучасній історії
Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против разных штаммов коронавируса. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный
В сообществе - нехватка вакцин от коронавируса
У ВООЗ виступили з новою заявою щодо вакцинації - зокрема, закликали не надавати спортсменам першочергове право на щеплення проти COVID