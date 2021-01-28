Крок до масової вакцинації населення сьогодні зробили депутати Верховної Ради. Народні обранці в першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє сертифікувати ліки, що не пройшли останнього етапу клінічних випробувань.

До завтрашнього засідання профільний комітет має доопрацювати деякі положення, тоді нардепи ухвалять документ у цілому за пришвидшеною процедурою.

Адже, як вважають у більшості фракцій - у законопроєкті бракує запобіжників, щоб на тлі реєстрації вакцин сертифікацію не пройшли сумнівні ліки.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Усі вакцини, які сьогодні використовуються для проведення щеплень проти COVID-19 у провідних країнах світу також не мають повної реєстрації в цих країнах, а отримали допуск до застосування - так звану реєстрацію під зобов'язання.

Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":