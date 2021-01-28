Львівщина вибилась на перше місце у коронавірусному рейтингу України [ Редактировать ]
Більше як п'ять із половиною тисяч. Кількість інфікованих ковідом в Україні зростає. Як і кількість летальних випадків. За минулу добу майже 150 смертей.
І вперше за тривалий час, найбільше нових хворих зафіксували на Львівщині. Далі в антирейтингу столиця, Харківщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.
Утім, і тих, хто подолав недугу, теж стабільно багато. Наразі їх удвічі більше, ніж заражених.
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