Більше як п'ять із половиною тисяч. Кількість інфікованих ковідом в Україні зростає. Як і кількість летальних випадків. За минулу добу майже 150 смертей.

І вперше за тривалий час, найбільше нових хворих зафіксували на Львівщині. Далі в антирейтингу столиця, Харківщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.

Утім, і тих, хто подолав недугу, теж стабільно багато. Наразі їх удвічі більше, ніж заражених.