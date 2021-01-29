В пятницу, 29 января, на трассе Киев-Днепр произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб человек и еще четверо пострадали.

Как сообщается, авария произошла около 7 часов утра вблизи поселка Ерковцы. Тогда 50-летний водитель автомобиля Huindai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой "ЗАЗ".

В результате ДТП водитель Huindai погиб на месте происшествия, а его 37-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала "скорая". В больницу с различными телесными повреждениями также доставили 55-летнего водителя "ЗАЗ" и двух его пассажиров 27 и 33 лет.

Ранее мы писали о том, что под Полтавой задержали "дорожных пиратов", которые на ходу грабили фуры. Трое подозреваемых грабили грузовики с помощью почти киношного трюка. Фуру брали "на абордаж", а потом выгребали из нее все ценное. Товара было столько, что можно было бы открыть супермаркет, говорят следователи.

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