Под Полтавой задержали "дорожных пиратов", которые на ходу грабили фуры (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Полтавской области правоохранители задержали преступную группу, которая грабила грузовые автомобили прямо во время движения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Трое подозреваемых работали слаженно и рискованно: ночью или рано утром на автомобиле незаметно приближались к фуре, затем двое "каскадеров" при помощи специальной страховки залезали внутрь и паковали товар в мешки.
Срезанные пломбы и пропажу товара водители обычно обнаруживали уже по прибытию к месту назначения.
"Дорожные пираты" брали все: от лекарств до автозапчастей.
Для хранения награбленного снимали гаражи и частный дом в Кременчуге. Следователи говорят, что товара было столько, что можно было бы открыть гастроном.
Предварительная стоимость изъятого в ходе обысков - 680 тыс. грн.
Трем жителям Кременчуга в возрасте 22-36 лет сообщили о подозрении в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - "Кража, соединенная с проникновением в хранилище, совершенное в крупных размерах".
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Также установлена причастность преступной троицы к еще 27 эпизодам краж на территории нескольких областей, продолжается проверка.
Ранее сообщалось, что на дорогах Украины будут круглосуточно взвешивать грузовики.
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