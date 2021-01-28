Трое подозреваемых грабили грузовики с помощью почти киношного трюка Источник: Национальная полиция Украины

В Полтавской области правоохранители задержали преступную группу, которая грабила грузовые автомобили прямо во время движения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Трое подозреваемых работали слаженно и рискованно: ночью или рано утром на автомобиле незаметно приближались к фуре, затем двое "каскадеров" при помощи специальной страховки залезали внутрь и паковали товар в мешки.

Срезанные пломбы и пропажу товара водители обычно обнаруживали уже по прибытию к месту назначения.

"Дорожные пираты" брали все: от лекарств до автозапчастей.

Для хранения награбленного снимали гаражи и частный дом в Кременчуге. Следователи говорят, что товара было столько, что можно было бы открыть гастроном.

Предварительная стоимость изъятого в ходе обысков - 680 тыс. грн.

Трем жителям Кременчуга в возрасте 22-36 лет сообщили о подозрении в совершении 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - "Кража, соединенная с проникновением в хранилище, совершенное в крупных размерах".

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также установлена ​​причастность преступной троицы к еще 27 эпизодам краж на территории нескольких областей, продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины будут круглосуточно взвешивать грузовики.