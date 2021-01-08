GOODRAM представила первый внешний SSD-накопитель емкостью 2ТБ [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Компания GOODRAM объявила о пополнении линейки своих продуктов первым внешним SSD-накопителем HL100.
Польский производитель отмечает удобство и компактность гаджета. По габаритам он соразмерен с банковской картой и с легкостью умещается в кармане.
При этом ему присущи все преимущества внутренних SSD: высокое быстродействие, устойчивостью к ударам и бесшумная работа.
Внешние твердотельные накопители предлагается в объемах от 256 ГБ до 2ТБ, что в сочетании с отличным соотношением цены и качества делает HL 100 привлекательным вариантом для решения широкого спектра задач. К тому же производитель дает на него трехлетнюю гарантию.
Максимальные скорости чтения/записи составляют 450/420МБ/сек соответственно.
Сам SSD работает на контроллере SMI2258XT и использует память TLC NAND, что делает его пригодным как к домашнему, так и корпоративному использованию.
В украинских розничных сетях и интернет-магазинах HL 100 появится в первой половине января. Ориентировочная цена:
- 256Gb - 1700 грн.
- 512Gb - 2550 грн.
- 1Tb - 4250 грн.
- 2Tb - 8790 грн.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно GOODRAM расширил модельный ряд модулей RAM для игровых ноутбуков. Также мы ускоряли PlayStation 4 при помощи GOODRAM IRDM PRO 1TB.
по теме
В этом обзоре мы внимательно рассмотрим более быструю модель Kioxia Exceria Plus емкостью 1 ТБ, а также проверим, насколько хорошо этот NVMe подходит в качестве внешнего накопителя для расширения памяти игровой приставки PlayStation 5
Работая сообща более 15 лет, IBM Research и Fujifilm достигли плотности записи 317 Гбит/с на магнитную ленту
Читайте в обзоре от "Подробностей" о том, насколько удобной получилась мышка Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse и чем она еще может вас удивить
Mercedes-Benz описывает MBUX Hyperscreen как "мозг и нервную систему" автомобиля, которая управляет всеми системами
В контроллерах Xbox по-прежнему используются батарейки типа AA из-за давнего соглашения с Duracell