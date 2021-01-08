Компания GOODRAM объявила о пополнении линейки своих продуктов первым внешним SSD-накопителем HL100.

Польский производитель отмечает удобство и компактность гаджета. По габаритам он соразмерен с банковской картой и с легкостью умещается в кармане.

При этом ему присущи все преимущества внутренних SSD: высокое быстродействие, устойчивостью к ударам и бесшумная работа.

Внешние твердотельные накопители предлагается в объемах от 256 ГБ до 2ТБ, что в сочетании с отличным соотношением цены и качества делает HL 100 привлекательным вариантом для решения широкого спектра задач. К тому же производитель дает на него трехлетнюю гарантию.

Максимальные скорости чтения/записи составляют 450/420МБ/сек соответственно.

Сам SSD работает на контроллере SMI2258XT и использует память TLC NAND, что делает его пригодным как к домашнему, так и корпоративному использованию.

В украинских розничных сетях и интернет-магазинах HL 100 появится в первой половине января. Ориентировочная цена:

256Gb - 1700 грн.

512Gb - 2550 грн.

1Tb - 4250 грн.

2Tb - 8790 грн.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно GOODRAM расширил модельный ряд модулей RAM для игровых ноутбуков. Также мы ускоряли PlayStation 4 при помощи GOODRAM IRDM PRO 1TB.