Крок до масової вакцинації сьогодні мали зробити народні обранці. Напередодні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт, який дозволить розпочати процес щеплення в Україні. Та документ відправили на доопрацювання в комітет.

Чи встигли нардепи проголосувати за законопроєкт, та які ще питання розглядали?

Як розпочати масове щеплення від COVID-19, коли жодна з вакцин у світі не пройшла усіх етапів клінічних випробувань, а отже за законодавством не може використовуватися в Україні. За вирішення цієї колізії взялися нардепи. Відповідний законопроєкт доопрацювали лише вчора, він має запобігти появі сумнівних вакцин. Більшість - документ підтримала. У профільному комітеті запевняють: тепер процес вакцинації в Україні наздожене світові темпи.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська солідарність":

На прикладі цього закону ми побачили, що парламент може бути швидким і ефективним у відстоюванні інтересів українців і це просто отой зразок, якому треба наслідувати, тому що фактично нам вдалося з дуже недосконалого документа за один день зробити абсолютно зрозумілий законопроєкт, який передбачає можливість швидко реєструвати в Україні вакцини.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Україна має повністю логістичну систему для того, щоб приймати вакцини світових виробників і ті вакцини, які мають зберігатись при температурі -70. В аеропорту Бориспіль є склад, який може приймати цю вакцину. МОЗ розуміє, які логістичні компанії будуть розвозити цю вакцину по регіонах.

Сьогодні ж у Раді затвердили грошові премії обдарованим підліткам. 100 тисяч гривень отримають випускники, в яких сума балів за три ЗНО складатиме не менше, ніж 790. А це - чи не найвищий результат. Гроші одержать тридцять найрозумніших абітурієнтів, охочих навчатися в українських вишах.

Сергій Бабак, народний депутат, "Слуга народу":

Ці діти завдяки своїм високим результатам і так можуть вступити до будь-якого ВИШу, але ми хочемо дати їм фінансову подушку для того, щоб вони, принаймні рік-півтора могли себе спокійно почувати в іншому місті, бо дві третини з них, як правило, - не з міст, а з селищ, або маленьких містечок.

Іван Кириленко, народний депутат, "Батьківщина":

Наукоємність українського ВВП - гірко, гірко і ще раз гірко. 25 тис. мізків щорічно пливе з України. Малесенький крок, мікроскопічний для того, щоб держава сказала, що у нас таланти є і ми їх цінуємо, ми їх побачили.

Голоси "за" віддали 312 нардепів. Від освіти - до компенсації за електроенергію. Відповідний законопроєкт має нівелювати підвищення цін за комірне для вразливих верств населення.

Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу":

Цей закон передбачає фінансову компенсацію тим домогосподарствам, в яких є електроопалення, а також дитячим будинкам, сімейного типу. Ця фінансова компенсація буде ще на рівні постачальних компаній. Тобто їм компенсовують, а вони виставляють вже рахунки кінцевим споживачам, які є типовими - які були рік тому.

Такими рішеннями нардепи закрили четверту сесію дев'ятого скликання Верховної Ради. А вже в понеділок парламент знову візьметься до роботи.