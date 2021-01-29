Британія та ЄС не можуть поділити вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
Ще одна вакцина затверджена у ЄС. Європейська Медична Агенція дозволила використовувати оксфордський препарат "Астра-Зенека". Наразі сертифікат мають також "Пфайзер" та "Модерна".
Тим часом в Брюсселі досі не вирішили суперечку щодо скорочення постачання.
Ось уже тиждень поспіль в Брюсселі міркують, яким чином змусити оксфордського виробника "Астра-Зенеку" терміново доправити у ЄС ту кількість вакцин, яку було окреслено у контракті. І перші кілька днів суперечки точились навколо того, що ж саме кожен підписант обіцяє у договорі.
Паскаль Канфен, голова комітету Європарламенту з питань охорони здоров'я:
Зробіть контракт у відкритому доступі, - обидві сторони підписали той самий документ, - і тоді кожен зможе зробити висновки.
У компанії "Астра-Зенека" наполягали, що у контракті йдеться про "максимальні зусилля" без жодних зобов'язань. А оскільки Британія підписала договір про постачання вакцин на кілька місяців раніше, за ЄС, то й отримає сироватку першою. Брюссель такі аргументи не задовольнили.
Стелла Киріакідес, єврокомісарка з питань охорони здоров'я:
Ми відкидаємо логіку "хто прийшов, той перший отримав". Це може спрацювати у місцевих м'ясних кіосках, але не в наших попередніх угодах про закупівлю. У договорі немає пункту про пріоритет, а також відсутня ієрархія чотирьох виробничих підприємств.
З чотирьох заводів "Астра-Зенеки" два розташовані у Бельгії та Нідерландах, ще два - у Великій Британії. І в Брюсселі були уже готові заблокувати вивіз вакцин з ЄС. Тільки от проблема в тому, що виробничі збої сталися саме на європейських заводах. І щоб "Астра-Зенека" доставила обіцяний обсяг вакцин вчасно - їх потрібно завозити у Євросоюз з британських заводів.
Стелла Киріакідес, єврокомісарка з питань охорони здоров'я:
У контрактах перелічені 4 заводи, але не вказана різниця між британськими та європейськими. Британські підприємства є частиною нашої розширеної угоди про закупівлю, і тому вони мають бути задіяні.
Та генеральний директор "Астра-Зенеки" уже пообіцяв Борису Джонсону, що вивезення вакцин з країни не буде. У Великій Британії, до речі, уже зробили щеплення 10% дорослого населення, тоді як у ЄС лише 2%. І Брюссель вимагає поділитися препаратом, бо інвестував у розробку значні суми. Та поки що єдине, що дозволила "Астра-Зенека," - це оприлюднити контракт.
Ерік Мамер, речник Єврокомісії:
Ми вітаємо крок компанії AstraZeneca до більшої прозорості та її участь у впровадженні стратегії ЄС щодо вакцин. Ми також сподіваємось найближчим часом опублікувати всі контракти за розширеною угодою про закупівлю.
У контракті хороших новин для громадян ЄС мало. Там йдеться про те, що "Астра-Зенека" має постачати до Євросоюзу вакцини з європейських заводів. І може використовувати інші потужності, щоб пришвидшити процес. Жодних зобов'язань везти препарат з британських фабрик там немає. Та попри все в Брюсселі від ідеї заблокувати вивіз будь-яких вакцин не відмовляються. Бо тут ще ж працюють підприємства "Пфайзер", з яких постачають сироватку до Великої Британії.
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