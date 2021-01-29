Ще одна вакцина затверджена у ЄС. Європейська Медична Агенція дозволила використовувати оксфордський препарат "Астра-Зенека". Наразі сертифікат мають також "Пфайзер" та "Модерна".

Тим часом в Брюсселі досі не вирішили суперечку щодо скорочення постачання.

Ось уже тиждень поспіль в Брюсселі міркують, яким чином змусити оксфордського виробника "Астра-Зенеку" терміново доправити у ЄС ту кількість вакцин, яку було окреслено у контракті. І перші кілька днів суперечки точились навколо того, що ж саме кожен підписант обіцяє у договорі.

Паскаль Канфен, голова комітету Європарламенту з питань охорони здоров'я:

Зробіть контракт у відкритому доступі, - обидві сторони підписали той самий документ, - і тоді кожен зможе зробити висновки.

У компанії "Астра-Зенека" наполягали, що у контракті йдеться про "максимальні зусилля" без жодних зобов'язань. А оскільки Британія підписала договір про постачання вакцин на кілька місяців раніше, за ЄС, то й отримає сироватку першою. Брюссель такі аргументи не задовольнили.

Стелла Киріакідес, єврокомісарка з питань охорони здоров'я:

Ми відкидаємо логіку "хто прийшов, той перший отримав". Це може спрацювати у місцевих м'ясних кіосках, але не в наших попередніх угодах про закупівлю. У договорі немає пункту про пріоритет, а також відсутня ієрархія чотирьох виробничих підприємств.

З чотирьох заводів "Астра-Зенеки" два розташовані у Бельгії та Нідерландах, ще два - у Великій Британії. І в Брюсселі були уже готові заблокувати вивіз вакцин з ЄС. Тільки от проблема в тому, що виробничі збої сталися саме на європейських заводах. І щоб "Астра-Зенека" доставила обіцяний обсяг вакцин вчасно - їх потрібно завозити у Євросоюз з британських заводів.

Стелла Киріакідес, єврокомісарка з питань охорони здоров'я:

У контрактах перелічені 4 заводи, але не вказана різниця між британськими та європейськими. Британські підприємства є частиною нашої розширеної угоди про закупівлю, і тому вони мають бути задіяні.

Та генеральний директор "Астра-Зенеки" уже пообіцяв Борису Джонсону, що вивезення вакцин з країни не буде. У Великій Британії, до речі, уже зробили щеплення 10% дорослого населення, тоді як у ЄС лише 2%. І Брюссель вимагає поділитися препаратом, бо інвестував у розробку значні суми. Та поки що єдине, що дозволила "Астра-Зенека," - це оприлюднити контракт.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Ми вітаємо крок компанії AstraZeneca до більшої прозорості та її участь у впровадженні стратегії ЄС щодо вакцин. Ми також сподіваємось найближчим часом опублікувати всі контракти за розширеною угодою про закупівлю.

У контракті хороших новин для громадян ЄС мало. Там йдеться про те, що "Астра-Зенека" має постачати до Євросоюзу вакцини з європейських заводів. І може використовувати інші потужності, щоб пришвидшити процес. Жодних зобов'язань везти препарат з британських фабрик там немає. Та попри все в Брюсселі від ідеї заблокувати вивіз будь-яких вакцин не відмовляються. Бо тут ще ж працюють підприємства "Пфайзер", з яких постачають сироватку до Великої Британії.