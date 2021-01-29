В пятницу, 29 января, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это число выведено исходя из социологических вопросов о вакцинации

На заседании оперативного штаба по противодействию вакциноуправляемым инфекциям эту цифру высчитали с учетом социологических опросов в Украине.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" на середину января 2021 года, 43% украинцев готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Этот показатель уменьшился с 55% в ноябре прошлого года.

При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).

Как сообщали "Подробности", в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.

Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.

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