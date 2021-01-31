У неділю, 21 січня, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" Данило Гетьманцев - депутат партії "Слуга народу" зауважив, що за минулий тиждень ВР прийняла низку надважливих законів для українців.

Гетьманцев додав, що за минулий тиждень були прийняті: " Закон про референдум", "Закон про бюро економічної безпеки" та "Закон про колекторів".

Щодо розпаду парламенту депутат додав, що "про розпад монобільшості дійсно говорять з першого дня роботи парламенту".

Дійсно про розпад монобільшості говорять з першого дня роботи нашого парламенту, це нормальна річ, коли так говорять, і так - колись це станеться, але я вважаю, що не скоро, тому що підстав для цього немає"

Політичний експерт Володимир Фесенко додав, що право на розпуск ВР України має лише президент України.

Розпустити парламент України має право лише президент України і при наявності правових підстав для цього, але сьогодні я не бачу підстав для такого рішення і головне - інтересу президента.

Економічний експерт Тетяна Острикова зауважила, що ціни на опалення для населення потрібно урегульовувати ще влітку.

Все що хочуть люди, в сенсі тарифів, - мати наперед, можливо влітку, зафіксовану визначену ціну. І щороку взимку не отримувати завищені платіжки. Тому державі слід було заздалегіть подумати про комплексну стратегію, а саме: створити певний страховий фонд, закуповуючи багато газу влітку, коли ціна не надто висока і потім у разі росту цін на газ на біржових ринках, держава має чим забезпечити споживачів.

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